JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Samir Aït Saïd au pied du podium... Une chance de médaille en équitation...

Salut la famille ! La Minuterie n'est jamais finie. On commence cette deuxième semaine des Jeux en pleine forrme, avec, on espère, des médailles pour le clan français. La journée a bien commencé en tout cas avec la qualif en quarts des basketteuses malgré leur défaite face aux USA et, surtout, la médaille d'or au tir de Jean Quiquampoix. Mais ce n'est peut-être pas fini puisqu'on a encore deux belles chances aujourd'hui : Samir Aït Saïd qualifié pour la finale des anneaux et le concours complet en équitation.

>> On se retrouve à 9h pour suivre tout ça avec vous.