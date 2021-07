JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Roi Riner, athlé, tir à l'arc et BMX... La nuit s'annonce bouillante...

Bonjour (les lève-tôt), bonsoir (les couche-tard) ! Fini de rigoler ce vendredi les amis, là on passe aux choses sérieuses ! On peut avoir de la breloque à peu près partout aujourd’hui (on exagère, vous nous connaissez) ! Non mais franchement, on est vraiment solide sur les appuis avec notre Teddy Riner national, les petits gars du BMX qui peuvent faire un triplé et nos épéistes avec notre champion olympique Romain Cannone au programme. On suivra aussi les premières longueurs de Florent Manaudou…

Rendez-vous comme d’hab' à 2h les loulous !!