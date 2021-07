14h : C’est la fête, c’est la joie, les feux d’artifice et du monde dans les cols, on adore. En attendant de vous retrouver pour les trois cols, voici le résumé anticipé de l’étape :

Une échappée prend un peu le large avec tous les candidats au maillot vert.

Zzzzzzz ZzzzzzzZ Zzzzzzzz…. Ah, Matthews est passé en tête au sprint intermédiaire, Cavendish prend ce qu’il faut pour être tranquille, Colbrelli n’est vraiment pas un sprinteur. Premiers kilomètres d’ascension, le peloton arrive et avale ces pauvres hommes pas faits pour les gros pourcentages. Attention, van Aert et Colbrelli font toujours de la manivelle avec trois minutes d’avance. La descente, ohlala grosse chute, Steven Kruijswijk quitte le Tour, la clavicule en miettes.

Attaque, attaque de Guillaume Martin au pied du col de Val Louron-Azet. Les trains Ineos et UAE essorent tout le monde. Guillaume Martin cale, Vingegaard victime d’une fringale, il ne reste 20 coureurs en bas de Saint-Lary. Aurélien Paret-Peintre tente un coup, c’est un four mais on vibre. Plus personne n’a d’équipier, David Gaudu met un coup de pétard, Carapaz dans la roue, Pogacar tarde à réagir. Montée interminable. Marc Madiot en transe. Gaudu immense, implacable. Gaudu en danseuse, maillot ouvert. Gaudu passe la ligne. Gaudu prince de Bretagne, couronné roi de France le 14 juillet. On s’embrasse. Pogacar arrive deux petites minutes plus tard, l’avance est toujours confortable. Mais on s’en fout, on l’a eu notre coup de panache. C’est beau le vélo.