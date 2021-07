14h: Salut la famille, notre petit résumé anticipé de l'étape histoire de vous faire patienter un peu

Après un départ tambour battant où tout le monde essaie de profiter de la montée pour s’échapper, les sprinteurs se mettent en grève et prennent un rythme de cyclotouriste. Le traditionnel groupe de seconds couteau se mêle à quelques échappés publicitaires et prend trois petites minutes d’avance, avant de se faire rouler dessus par le groupe maillot jaune réduit à quarante unités. Au passage de la frontière, il ne reste déjà quasiment plus que des candidats à la victoire finale. Guillaume Martin n'en fait pas partie, trop entamé par ses efforts de la veille.

Au Pas-de-la-Case, alors que Thomas Voeckler a arrêté la moto pour se prendre 3 cartouches et deux bouteilles de Suze, Alaf' fait honneur à son statut de résident et place un coup de pétard. Repris quelques kilomètres plus loin par ce qu’il reste des trains Ineos, UAE et Jumbo, il s’arrête devant le camping-car de Marion faire un bisou à son fils. Dans la dernière ascension, il ne reste que quatre hommes : Pogacar, Gaudu, Vingegaard et Carapaz. Le manque d’oxygène profite au Colombien, seul à ne pas s’étouffer avant de plonger vers Andorre-la-Vieille.