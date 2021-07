14h30 : Hola la familia ! Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement dans le canap, on termine quelques bricoles et on se retrouve d’ici une grosse demi-heure pour suivre cette 13e étape relativement coolos et promise au sprinteur. Est-ce qu’on va encore faire semblant d’y croire pour Bouhanni ? Absolument. Allez, à tout à l’heure !