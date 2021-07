80km : Et hop, déjà 10 kilomètres d’engloutis le temps de dire ouf. J’avais deux-trois trucs à régler à côté. Bon, on n’a pas raté grand-chose, partant du principe que ce n’est clairement pas une étape taillée pour un bazar général, comme ceux auxquels on a pu assister durant cette première semaine. Que vous dire ? Que l’écart est en train de fondre comme de la rillette sur un radiateur. Tim Declerq continue d’emmener le peloton et il n’y a plus que 1'23" d’écart avec les deux hommes de tête, Tosh Van der Sande et Hugou Houle.