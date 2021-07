République Tchèque-Danemark Euro 2021 EN DIRECT : Schmeichel sauve une balle d'égalisation, les Danois coincent un peu

Si on nous avait dit il y a trois semaines de ça que le Danemark et les Tchèques tiendraient plus longtemps que nos Bleus dans cet Euro, on se serait tapés les cuisses bien fort avec un petit rire condescendant qui va bien. Et pourtant, ces deux équipes ont essaimé un sentiment collectif irréprochable dés la phase de poule, et même un sentiment séduisant concernant les Danois, portés par un truc presque mystique depuis l'accident d'Eriksen lors du premier match. C'est d'ailleurs pour leur qualité de jeu qu'on les place légèrement favoris de cette rencontre contre l'équipe la mieux organisée du tournoi.

>> Rendez-vous à 17h30 pour le premier quart de finale de la journée