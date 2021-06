14h15: Bonjour à toutes et à tous, et on commence tout de suite avec le résumé anticipé de l’étape :

Enfin le droit à une sieste ? Après deux étapes pour puncheurs très animées, retour à la normale sur ce Tour de France 2021 avec une étape de plat entre Lorient et Pontivy. Rien de tel pour les favoris, Pogacar et Roglic, qui ont dû s’employer pour ne pas perdre trop de temps face à Alaphilippe samedi, puis à Van Der Poel, dimanche. Ils vont rester planqués tranquilou au milieu du peloton et se faire emmener sans effort jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le maillot à pois, Ide Schelling, deuxième au classement général va tenter de grappiller ses deux petits points pour le classement de meilleur grimpeur sur la côte de Cadoudal, puis sur celle de Pluméliau. Las de ces fausses côtes bretonnes, ses rivaux se réservent pour les Alpes. Les sprinters, qui voudront se refaire la dragée haute, vont vite se replacer pour l’arrivée à Pontivy qui leur est promise. Sagan, dépassé par le revenant Cavendish et vexé d’avoir été pris dans la chute de samedi, va jouer des coudes et entraîner à son tour une énorme chute dans le peloton juste avant l’arrivée. Ainsi que la colère de Christian Prud’homme qui va immédiatement déposer plainte. Mais le Slovaque restera introuvable durant toute la fin de la course, caché dans la même voiture que la spectatrice de l'autre jour.