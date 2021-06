Enfin, plus besoin de s’abîmer les méninges à tenter de deviner qui va terminer premier de telle ou telle poule, et si les Pays-Bas vont rencontrer le troisième du groupe D, E ou F en 8es de finale. Depuis ce mercredi soir, tout est clair. La phase de poules, c’est fini, et l’Euro 2021 bascule dans un autre monde, celui des matchs-sanction. Pour la France, il faudra attendre lundi (21 h) pour voir les Bleus en découdre en 8es avec des Suisses a priori à leur portée, à Bucarest.

Les spectateurs neutres sont en droit de préférer saliver devant le Belgique – Portugal de dimanche (21 h) à Séville ou l’Angleterre-Allemagne de mardi (18 h) à Wembley.

Les autres affiches ? Pays de Galles – Danemark (samedi 18 h, Amsterdam), Italie – Autriche (samedi 21 h, à Wembley), Pays-Bas – République tchèque (dimanche 18 h, à Budapest), Croatie – Espagne (lundi 18 h, à Copenhague) et Suède-Ukraine (mardi 21 h, à Glasgow).

Si les planètes s’alignent pour les hommes de Didier Deschamps, ils rencontreront le vainqueur de Croatie – Espagne en quart de finale.