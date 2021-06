Euro 2021 EN DIRECT : Quelle composition d’équipe pour les Bleus ? Suivez cette dernière journée des phases de poules…

9h32 : Un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 pour les Bleus ?

C’est la grande question du jour, quel schéma tactique va choisir Didier Deschamps ? Deux options sont sur la table, un 4-3-3 assez classique, avec Koundé à la place de Pavard, et Tolisso à la place de Rabiot. Tolisso serait ainsi positionné en 6, avec Pogba, sur la gauche, et Kante, sur la droite, un peu plus haut. Ce qui permettrait à Griezmann de dézoner et venir en soutien de Benzema.

Ou un 4-2-3-1, qui avait déjà fonctionné contre le Portugal en Ligue des Nations, avec Mbappé sur le côté gauche, Griezmann en soutient de Benzema, et Tolisso qui aurait un rôle à la Matuidi. Wait and see.