Belgique - Russie Euro 2021 EN DIRECT : Match piège pour les Diables Rouges à Saint-Petersbourg ?

Et si je vous postais l'avis de Benoît Poolevorde pour vous résumer ce qu'on doit penser de la Belgique avant son premier match de l'Euro ? « Je ne vais pas suivre l’Euro, je n’y connais strictement rien ! J’ai su qu’il y avait du football en voyant qu’il y avait des têtes de joueurs sur les boîtes de bière ! Donc j’ai dit : " Ha tiens, c’est la Coupe du monde ! " On m’a dit : " Non, c’est l’Euro ! " Mais comme je sais qu’à la Coupe du monde, on a été pas mal, maintenant je sais qu’il faut dire qu’on a des chances d’avoir l’Euro. Mais je sais aussi que chaque fois qu’on a de bonnes chances de gagner quelque chose, c’est très belge, on se vautre comme des merdes dès le début ! ».

Sans De Bruyne blessé pour tout le premier tour, et sans Hazard, en clair obscur depuis deux ans, tout est dit non ? Rendez-vous à 20h30 pour vérifier