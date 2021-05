Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Elle est là notre dernière grosse émotion de football cette saison pour un match disputé en France. Difficile de ne pas nommer cet électrique OL-PSG comme LA véritable finale de D1 féminine. Car on est clairement prêts à boycotter l’Euro si les Lyonnaises ou les Parisiennes lâchent des points en route, vendredi prochain, lors de la dernière journée du championnat, respectivement contre Fleury et Dijon. L’équation est donc simple : si le PSG (leader avec 58 points) ne perd pas ce soir à Lyon (2e avec 57 points), ça validera une sensation absolue, à savoir le premier titre en D1 féminine de l’histoire du PSG. Ça serait d’autant plus ouf que l’OL reste sur une petite série de 14 sacres de rang, on vous le rappelle. A titre d’info, Jacques Chirac était encore président de la République lors de la dernière saison de championnat non remportée par les Lyonnaises (coucou Juvisy). La bande à Olivier Echouafni semble en tout cas avoir passé un cap cette saison, et a à la fois remporté le match aller (1-0) à Paris, avant de se qualifier à Décines lors du quart de finale retour de Ligue des champions le mois dernier (1-2). Autant dire que voir l’avantage psychologique dans les rangs du PSG est totalement inédit face à l'ogre lyonnais. Et si cette équipe « légendaire », comme le glissait Jean-Michel Aulas l’été dernier, vivait sa plus grande désillusion ce soir ? Afin de tenter d’enrayer cette dynamique négative, l’OL s’est en tout cas séparé de son entraîneur Jean-Luc Vasseur, remplacé le 27 avril par Sonia Bompastor. L’ancienne capitaine lyonnaise va-t-elle parvenir à renverser le leader parisien ? Pour pimenter encore un peu plus tout ça, RMC Sport a annoncé jeudi soir que côté PSG, l'attaquante danoise Signe Bruun, et surtout la gardienne chilienne Christiane Endler, se trouvaient toutes les deux sur le point de rejoindre cet été... le rival lyonnais ! On va vous faire vivre ce gros match au plus vite.

