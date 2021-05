Rudi Garcia est en fin de contrat à l'OL en juin 2021. — VS Press/SIPA

Depay, Caqueret, De Sciglio, Marcelo, Benlamri, Slimani, Bard, et Denayer. Entre les suspendus après la bagarre en bois à Monaco et les blessés des dernières semaines, voilà à peu de chose près les joueurs sur lesquels ne pourra pas compter Rudi Garcia pour le match Lyon-Lorient samedi soir, un match importantissime qui peut permettre à l’OL de passer devant l’ASM au moins provisoirement.

Une liste conséquente qui a poussé le coach rhodanien à faire de l'humour jeudi en conférence de presse, quand on lui a demandé s’il allait devoir composer avec un banc de touche rajeuni. « J’ai prévu des biberons, pas de problème ».

Aouar de retour ?

Il devrait quand même y voir Houssem Aouar, encore trop juste physiquement pour tenir tout le match. « J’espère qu’il sera l’homme des derniers matchs. Il peut être constant, régulier, être prêt à affronter les difficultés, mais il a tout ce qu’il faut, sinon il n’aurait pas survolé le Final 8 ».

J-2 avant #OLFCL ! 🔴🔵



Toro puis travail par poste pour une partie du groupe. Nos attaquants étaient particulièrement adroits devant le but ! 🔥🎯 pic.twitter.com/PLTYialW91 — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2021

C’était le bon temps pour le milieu international, qui arrive au bout d’une saison délicate sur le plan personnel. Mais il est encore temps de monter dans la locomotive reboostée par cette victoire improbable en Principauté. « On mettra la meilleure équipe possible. Peu importe avec qui on joue, je pourrais mettre le staff, on sera motivés. On a changé la dynamique à Monaco, on veut absolument gagner ce match-là et être troisième samedi à 19 heures. On joue une équipe de Lorient très dangereuse. Ce ne sera pas simple, mais par la porte ou la fenêtre, on veut prendre les trois points. »