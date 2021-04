Yo les Minutos, comme on se retrouve. J’espère que vous êtes prêts pour ce qui aurait pu être une affiche comme une autre dans la Super Ligue de Florentino Pérez mais qui n’est, hélas pour le boss du Real, qu’une demi-finale de Ligue des champions. Les Merengue reçoivent Chelsea pour ouvrir le bal des demies. Et difficile de ne pas anticiper le duel dans le duel entre Karim Benzema et Olivier Giroud, même si on sait à peu près d’avance que si la F1 est sur la grille de départ, le karting restera au garage, prêt à sortir si Thomas Tuchel l’y autorise. Pour le reste, que dire d’autre sinon que le Real Madrid part légèrement favori en dépit de dernières sorties un peu moisies. Parce que Zidane, parce que c’est la Ligue des champions, et parce que Chelsea n’a pas été franchement convaincant au tour précédent.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live