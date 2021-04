Lille est un leader contrarié. En tête de la Ligue 1 à six journées de la fin, le Losc est pourtant critiqué pour son jeu jugé trop défensif. De quoi énerver Christophe Galtier, un entraîneur lillois bien décidé à prouver que son Losc vaut mieux que ça. Ça tombe bien car face à Montpellier, le leader n’aura pas le temps de gamberger. Invaincu depuis treize matchs toutes compétitions confondues, le club héraultais est l’une des équipes en forme du moment. Et entend bien jouer les trouble-fête dans une course au titre toujours aussi ultra serrée à six journées de la fin.