Cette photo se fait déjà vieille — SIPA

La conférence de presse tardive de veille de match du Real Madrid en Ligue des champions​ est passée un peu inaperçue à cause de la rencontre entre le PSG et le Bayern, pourtant, les mots de Luka Modric valent le détour. Le Ballon d’or 2018 a assez ouvertement évoqué les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid. « Mbappé est un grand joueur, il l’a prouvé et les grands joueurs sont les bienvenus au Real Madrid. On verra sur ce qui se passera la saison prochaine. […] C’est un joueur top, top. L’un des meilleurs au monde. »

Florentino Perez appréciera le travail de son milieu croate, qui n’en est pas à son premier coup concernant l’attaquant français. Modric s’était déjà montré très élogieux envers Kyky l’été dernier dans un entretien à la Gazzetta dello Sport. « Mbappé a tout pour dominer la scène, disait-il alors. Mais, je pense que pour franchir un vrai palier, il doit aller dans un championnat dans lequel son équipe ne gagne pas si facilement. » Il a bien fait de changer d’arguments, car cette année, ça ne tient pas vraiment.