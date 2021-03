Imran Louza face à Marseille. — Damien Meyer / AFP

Place à l’épisode numéro 28 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN consacrent une grosse partie à la formation nantaise. Le FC Nantes est-il encore un bon club formateur avec un centre de formation compétitif ?

Quels jeunes sont susceptibles d’intégrer bientôt le groupe professionnel dans les mois et années à venir ? Quid de la gestion des contrats des générations 1998, 1999, 2000 et 2002. Qui sont Abdoulaye Sylla et Quentin Merlin ? Une question Twitter a été d’ailleurs posée :

PODCAST. On se retrouve mardi 17h00 pour un nouvel épisode de « Sans Contrôle » #SONDAGE de la semaine #FCNantes #FCNOGCN @JMBoudard @PhOuggourni @SimonReungoat @dphelippeau @pabard Selon vous, concernant les jeunes, le FC Nantes est actuellement un club formateur... — Sans Contrôle (@PodcastNantes) March 28, 2021

Les quatre journalistes s’interrogeront ensuite sur le bilan des recrues des deux dernières années. Quels coûts pour quelles performances ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

