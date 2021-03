OM-Rennes EN DIRECT: Déjà un pénalty pour l'OM de Sampaoli ? Suivez la première avec nous

18h20. Cette rencontre était prévue fin janvier mais avait dû être reportée en raison des incidents survenus à la Commanderie. A ce moment-là, l'OM était au plus mal et les supporters n'en pouvaient plus. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé ! Pablo Longoria est arrivé et a choisi Jorge Sampaoli pour prendre les rênes d'une équipe en grand manque de confiance et de repères.