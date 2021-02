PSG-Monaco EN DIRECT : Pochettino ne reconduit pas Verratti, Kovac laisse Golovin au chaud

20h45: On suivra bien évidemment le duel de tueurs nés entre Mbappé et Ben Yedder. Le Parisien a claqué sept buts en sept matchs contre son club formateur, tandis que le MOnégasque est le meilleur buteur tricolore sur les deux dernières saisons...avec Kyky.

7 - Since he joined Paris during the summer of 2017, Kylian Mbappé has scored seven goals against Monaco in Ligue 1 - he has only found the net more often against Dijon (9) in the top-flight during that period. He has scored PSG’s last three goals against ASM in Ligue 1. Prince. pic.twitter.com/ROwDQL7iNZ