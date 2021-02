Irlande - France EN DIRECT : Le XV de France rentre dans le vif du sujet à Dublin... Suivez le match avec nous

Salut les rugbyx, comment ça va en ce dimanche ensoleillé ? On se retrouve pour la deuxième journée du tournoi des VI nations. L’Irlande reçoit l’équipe d’Antoine Dupont – nouveau surnom officiel du XV de France – à Dublin. Ça sera le premier test pour les hommes de Fabien Galthié dans ce tournoi parce que bon, on adore l’Italie, mais la Squadra Azzurra, c’est pas tout à fait le même niveau. On notera, après de longs jours de polémique, l’absence de Jonathan Sexton côté irlandais en raison d’une commotion subie contre le pays de Galles. Loin de nous la volonté de nous réjouir de la blessure d’un adversaire, qui plus est quand celle-ci est sévère, mais cette absence est a priori un point positif pour le XV de France.

>> Rendez-vous à 15h45 pour le départ réel du live