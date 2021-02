FC Metz - RC Strasbourg EN DIRECT : Le Racing a retrouvé des couleurs.. Suivez le match avec nous...

14h15 : Salut à tous ! Impossible de ne pas commencer par là : il fait à peine 3°C cet après-midi à Metz et, franchement, on se les gèle ! Voilà, c'est dit. Mais j'aurai quand même plaisir à enlever mes gants pour vous faire suivre ce derby de l'Est toujours un peu particulier. A Saint-Symphorien, il tourne très souvent en faveur des Grenats. Le RC Strasbourg n'y est venu s'imposer qu'une fois lors de ses 18 dernières venues. C'était en 2007, avec des buts de Mouloungui et Renteria... Oui, oui, le mec qui avait fêté des buts avec un bonnet rouge et une pipe !

L'an dernier encore, les Lorrains l'avaient emporté 1-0 grâce à Boye. Ils seront logiquement favoris cet après-midi, eux qui pointent à une belle 7e place en Ligue 1, dix points devant les Alsaciens (16es).