Rafael Nadal (2e mondial) n’a pas éprouvé de difficulté pour battre l’Américain Michael Mmoh (177e et issu des qualifications) 6-1, 6-4, 6-2 en 1h47, jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie. L’Espagnol n’a pas montré sur le court de faiblesse physique, alors qu’il souffrait du dos depuis deux semaines. Tout juste a-t-il été brièvement perturbé par une spectatrice bruyante qui a été évacuée alors que, placée dans son axe de vue, elle s’amusait à lui adresser des doigts d’honneur.

