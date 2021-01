OM-Nîmes EN DIRECT: L'Olympique de Marseille reçoit la lanterne rouge pour recoller au haut de tableau

Hello à tous, bienvenue dans ce live pour suivre ce match entre l'Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique pour la 20e journée de Ligue 1​. Les Marseillais, 6e, reçoivent le dernier du championnat et espèrent un bon résultat pour rester dans le haut du tableau avant le match en retard contre Lens, mercredi. Il pourrait y avoir de l’animation cet après-midi puisque les Crocos sont la dernière défense du championnat et restent sur trois défaites de suite. Mais n’en demandons pas trop à l’OM toujours assez poussif en attaque. Florian Thauvin sera capitaine en l’absence de Steve Mandanda, blessé.

Muet depuis plusieurs matchs, l’attaquant argentin Dario Benedetto apprécie Nîmes. Les Nîmois doivent eux s’imposer pour tenter de sortir de la zone rouge et remporter leur premier match de l’année.

