EN DIRECT. Euro de handball: les Bleues largement favorites face à la Croatie ? Ce n'est pas le moment de flancher

Le Mondial japonais n'est plus qu'un mauvais souvenir. Impériale depuis le début de la compétition malgré les chausses-trappes habituelles de la fédération internationalle concernant le calendrier, l'équipe de France entre dans une zone qui l'a parfois desservie dans le passé. Une demi-finale et un adversaire plus abordable que prévu, alors que la Russie et les Pays-Bas se sont pris les pieds dans le tapis dés les poules. La Croatie, historiquement beaucoup moins talentueuses chez les filles que chez les garçons, s'est hissée dans le dernier carré à la surprise générale. Sur le papier, les filles d'Olivier Krumbholz sont favorites, mais le papier ça s'envole vite.

>> Rendez-vous à 18h pour suivre la demi-finale des Bleues