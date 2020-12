Euro de handball EN DIRECT: Les Bleues jouent leur qualif' pour les demies... Suivez France-Russie en live

17h15: On attendait un peu de voir comment se débrouillaient les Bleues dans cet Euro avant de se lancer... Et beh on n'a pas été déçu. Le souvenir de l'échec au Mondial l'an dernier est rangé au placard, les joueuses d'Olivier Krumbholz, championnes d'Europe en titre, ont repris leurs bonnes habitudes de ces dernières années.