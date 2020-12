Biathlon : Fabien Claude offre aux Bleus le premier podium de la saison... Revivez la poursuite de Kontiolahti en live

On ne sait pas si l'ombre de Martin Fourcade plane encore sur le biathlon français, mais force est de constater que le début de saison de l'équipe de France masculine est plus que moyenne. Les deux premières courses à Kontiolahti ont surtout montré la domination de la Norvège sur nos Bleus pas encore réglés. Et si ils ne partent pas avec les meilleurs positions pour cette poursuite, à cause de leurs temps en sprint, on attend quand même beaucoup mieux de la bande à QFM, Jacquelin, Desthieux et les autres.

>> On se retrouve à partir de 13h15 pour suivre cette nouvelle course en Finlande...