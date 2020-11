ASSE-Losc EN DIRECT : Enfin le réveil de Verts ou une nouvelle démonstration lilloise ? Suivez le match ici avec nous…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On vous donne rendez-vous en direct du Chaudron (ça sent le -13 °C au bas mot) pour un match qui coûte déjà très cher, tout en haut comme tout en bas du classement. Car le Losc (3e), une nouvelle fois à la hauteur en Ligue Europa jeudi (1-1 face à l’AC Milan), a un rythme de champion à tenir. Impressionnants la semaine passée au moment de défragmenter les Lorientais au même horaire (4-0), les hommes de Christophe Galtier, certes privés de Celik, Pied et surtout Renato Sanches (blessés), comptent bien revenir à hauteur du PSG jusqu’à cette alléchante affiche du 20 décembre dans le Nord. Dans le camp d’en face, on ne voit vraiment pas comment la terrible dégringolade (de leader après 4 journées à 16e aujourd’hui) pourrait s’interrompre ce soir. Le derby (2-1) avait offert de sérieux motifs d’espoir mais la 7e défaite consécutive en L1, la semaine dernière à Brest (4-1), a enfoncé encore un peu plus cette ASSE sans ressort. Allez, on se retrouve très vite pour découvrir tout ça avec vous, et vous présenter les compos dès 20h45 depuis le stade.

