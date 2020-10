Hindley et Geoghegan Hart au sprint — SIPA

De mémoire, le souvenir ne nous vient d'un Grand Tour aussi serré. Et en même temps, c'est difficile de faire plus que ça : avant la dernière étape, un contre-la-montre de 15km à Milan dimanche, Jay Hindley et Tao Geoghegan Hart sont dans la même seconde au classement général du Giro. Après la défaillance de son leader Wilco Keldermann dans l'étape de samedi vers Sestrières, c'est Hindley qui récupère le maillot rose à quelques centièmes près.

INCROYABLE !!



Tao Geoghegan Hart remporte la 20e étape devant Jai Hindley... Les deux hommes sont à égalité au classement général avant le contre-la-montre décisif de demain.#lequipeGIRO pic.twitter.com/0MPWvAWo3l — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 24, 2020

Mais l'Anglais, vainqueur de cette avant-dernière étape, est le grand favori pour la victoire finale en raison de ses capacités a priori supérieures sur l'exercice solitaire. Mais comme l'a prouvé Pogacar il y a quelques semaines, un contre-la-montre décisif est un exercice tout particulier...