FOOTBALL Si le match entre Lille et Lens se dispute ce dimanche (21h) à huis clos, les supporters se font fait entendre avant le match

Lens, le 3 avril 2011. Match comptant pour la 29me journŽe du championnat de Ligue 1 de football opposant le RC Lens (RCL) ˆ l'Olympique de Marseille (OM) au stade FŽlix Bollaert. Ici un fumigne dans la tribune des supporters lensois. — M.Libert/20 Minutes

Ce n’est sans doute pas très Covid-friendly mais les images sont impressionnantes. Privés de derby du Nord pour cause de huis clos, les supporteurs du RC Lens s’étaient donné rendez-vous ce dimanche après-midi à l’hôtel de leur équipe situé à côté du Louvre Lens. Au moment de monter dans le car pour prendre la route du stade Pierre Mauroy et défier le Losc, les joueurs du Racing ont vu leurs supporteurs sortir des fumigènes et entonner des chants d’encouragement en guise de motivation.

Puis, tout au long du parcours du car sur l’autoroute, des supporteurs étaient postés à chaque pont déployer des banderoles, lancer des fumigènes et des feux d’artifice. Des images dingues mises en ligne sur les réseaux sociaux par le club lensois. De quoi faire le plein de motivation avant ce premier derby du Nord depuis cinq ans.