OM-Bordeaux EN DIRECT : L'OM mène 1-0 à la pause grâce à un superbe but de Florian Thauvin, bonne première mi-temps de Cuisance

39e : Avec ce début de match assez fou, on n’a pas trop eu l’occasion de regarder plus précisément Michael Cuisance. On le voit assez proche de Thauvin, avec un Benedetto souvent côté droit. Et la relation entre Cuisance et Thauvin à l’air de fonctionner, ils se cherchent et se trouvent souvent grâce à des passes simples et rapides. D’ailleurs on dirait parfois plus un 4-3-1-2, avec Cuisance en soutien des attaquants, qu’un 4-3-3. Voila, c’est ça mon analyse. Et vous comment trouvez-vous son placement, et son début de match ?