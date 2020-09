Roland-Garros - 1er tour EN DIRECT : Humbert mange (déjà) la poussière... Pliskova dans le dur... Suivez la journée en live

Yo les Minutos ! J’espère que vous vous êtes bien remis de vos émotions de la veille ? Nous, on est encore essoufflés du marathon de la lose de not' pauvre Corentin Moutet hier, mais dans la vie il faut savoir passer à autre chose. D’autant qu’il y a de quoi être heureux aujourd’hui : on s’apprête à vivre la plus belle journée de la quinzaine d’un point de vue météo. Calmez vos ardeurs, on ne verra pas un rayon de soleil, pas plus qu’il pleuvra. On devrait taper dans les 18 degrés l’aprem, donc les joueurs n’auront a priori pas froid. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il y a encore tout plein de Français en lice, dans une journée marquée par l’entrée en matière de Novak Djokovic sur le Central, cet après-midi.

>> Rendez-vous à 11h pour les premiers matchs