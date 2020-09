Stan Wawrinka, face à Andy Murray, en demi-finale de Roland-Garros, vendredi 9 juin 2017. — FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP

Il y a à peine trois ans, c’était une demi-finale. Désormais, c’est au premier tour qu’Andy Murray et Stan Wawrinka vont se rencontrer à Roland-Garros. C’est ainsi que le tirage au sort, effectué ce jeudi en fin de journée, en a décidé. Le Suisse de 35 ans, tête de série n°17 et ancien vainqueur de Roland, partira favori face à Murray, dont on ne connaît pas exactement le niveau physique et qui reviendra à Roland pour la première fois justement depuis la demi-finale qu'il avait perdu face à Wawrinka en cinq manches, en 2017.

Déjà de grosses affiches au 1er tour de #RG20 chez les messieurs :



Wawrinka 🆚 Murray

Djokovic 🆚 Ymer

Nadal 🆚 Gerasimov

Bautista 🆚 Gasquet

Cilic 🆚 Thiem

Zverev 🆚 Novak

Evans 🆚 Nishikori

Medvedev 🆚 Fucsovics

Tsitsipas 🆚 Munar

Shapovalov 🆚 Simon

Monfils 🆚 Bublik

Côté Français, Richard Gasquet aura fort à faire dès le premier tour face à la tête de série n°10 du tournoi, l’Espagnol Bautista-Agut. Ce n’est guère mieux pour Gilles Simon, opposé à Shapovalov. Novak Djokovic sera lui opposé à Ymer (80e joueur mondial) et Nadal à Gerasimov (83e).

Chez les femmes, l’Américaine Serena Williams, en quête d’un 24e titre du Grand Chelem à Roland-Garros, et la Biélorusse Victoria Azarenka, de retour au premier plan, pourraient se retrouver en huitièmes de finale à Paris.