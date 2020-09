Le jeune attaquant de Botafogo Luis Henrique (au second plan) devrait rejoindre l'OM. — DiaEsportivo/Action Plus/Shutterstock/SIPA

Renfort en attaque de l’Olympique de Marseille, le jeune Brésilien Luis Henrique (18 ans) passe jeudi la visite médicale en vue de signer son contrat, a annoncé l’entraîneur André Villas-Boas.

« Il est peut-être trop tôt pour qu’il puisse s’entraîner demain, on va le laisser récupérer du voyage et de toutes ces choses autour de son transfert, et la semaine prochaine il va démarrer les entraînements avec le groupe », a déclaré le technicien portugais lors de la conférence de presse précédant le match OM-Metz, prévu samedi, pour la 5e journée de Ligue 1.

Luis Henrique, en provenance de Botafogo, club de Rio de Janeiro, est « un talent pur, a ajouté Villas-Boas. On va le "travailler" pendant les prochaines semaines dans différentes positions ». Le Brésilien, recruté pour 10 millions d’euros selon de nombreux médias, « a été formé pour jouer sur les côtés ». « Mais je pense qu’il a les caractéristiques pour jouer N.9 », a expliqué « AVB ».

🎥LIVE l La conférence de presse de @Morgan_Sanson8 & André Villas-Boas avant #OMFCM est à suivre en exclusivité sur @Twitch — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2020

« Besoin d’apprendre »

« Il a des caractéristiques différentes d’un N.9, un peu comme Marley (Aké), formé comme ailier et qui a fini attaquant avec moi », a complété Villas-Boas. Luis Henrique « a besoin d’apprendre encore ». « Sur le talent, on n’a pas de doutes. Il nous faut un peu de temps pour déceler où il "rendra" le mieux », a conclu le technicien marseillais.

Ce devrait être la dernière recrue de l'OM, après le milieu Pape Gueye (Watford) et les défenseurs Leonardo Balerdi (Dortmund, prêt) et Yuto Nagatomo (Galatasaray). « Non, pas d’autres renforts, sauf si on doit vendre des joueurs », a dit Villas-Boas.