Tour de France 2020 EN DIRECT : Un peu de calme avant la Planche... Suivez la 19e étape en live

Le résumé anticipé de l'étape



Sagan contre Bennett, Bennett contre Sagan. Voilà l'histoire de cette étape. Dans la lutte pour le maillot vert, le Slovaque tente sa dernière (et meilleure) carte: toute la journée, Sagan fait rouler sa Bora pour mettre en difficulté le sprinteur de la Deceuninck sur les reliefs du Jura. Bennett s'accroche, accompagné de toute son équipe. C'est même Julian Alaphilippe qui le ramène dans le col de 4e catégorie alors qu'il est sur le point de décrocher du peloton.

Bref, le rythme effréné de la Bora condamne toute échappée, jusqu'au sprint intermédiaire, remporté par Bennett qui surgit du diable vauvert. Là, Sagan perd tout espoir et arrête de faire rouler son équipe. D'un coup, le peloton est à l'arrêt, après avoir roulé 3 heures à 55 km/h. Tout le monde est cramé de chez cramé. On finit l'étape en moonwalk, à 12km/h, et pour comber l'affaire c'est Bennett qui gagne au sprint parce que bon, c'était vraiment pas le Tour de Peter Sagan.