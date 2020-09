Messi avec Koeman — SIPA

Un doublé de Lionel Messi a largement contribué à une facile victoire du FC Barcelone 3 à 1 sur Gérone (D2) en match amical, de quoi écarter les doutes nés de son envie de partir cet été. Le capitaine des blaugrana a été très actif pendant les 60 minutes qu'il a passées sur le terrain du Stade Johan Cruyff, dans le centre dentraînement du club catalan.

Il a d'abord participé à l'ouverture du score par Philippe Coutinho (21e), au coeur d'une jolie combinaison en triangle avec Antoine Griezmann et Trincao, conclue par le but du Brésilien. Messi a doublé la mise pour le Barça juste avant la pause (45e), d'un joli tir du droit en pleine lucarne, puis Samuel Saiz a relancé le match dès la reprise (46e), mais pas pour longtemps.

Un doublé

Messi, encore lui, a aussitôt marqué son deuxième but de la soirée (50e), du gauche, et donc clôturé la marque, avant de quitter le terrain. Le Barça a ensuite dominé le reste de la partie et son nouvel entraîneur néerlandais, Ronald Koeman, a pu continuer à préparer sereinement son équipe pour la reprise de la Liga, le 26 ou le 27 septembre contre Villarreal.

C'est la deuxième victoire de Barcelone en match amical après celle de samedi contre le modeste Nástic de Tarragone (D3), sur le même score. Comme samedi, Koeman s'est passé des services de l'attaquant uruguayen Luis Suárez, ce qui incite la presse espagnole à penser qu'il ne compte plus du tout sur le grand ami de Leo Messi.

Après avoir évoqué un départ possible pour la Juventus, les médias espagnols sont en train d'écarter cette piste pour évoquer d'autres destinations comme l'Atlético de Madrid ou le Paris SG.

Quant à Arturo Vidal, il est donné comme partant quasi-certain pour l'Inter Milan, une thèse accréditée par des propos récents du secrétaire technique du Barça, Ramón Planes, mardi lors de la présentation de Miralem Pjanic, pour qui le dossier Vidal «a bien avancé».