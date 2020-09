PSG-Metz EN DIRECT : Paris déjà sous pression... Suivez le match en live avec nous

On a connu un PSG plus serein. A peine finaliste de la Ligue des champions, Paris a retrouvé les joies du football français avec une pointe d'amertume. Défaite d'entrée de championnat avec 800.000 absents à Lens, et rebelote trois jours plus tard face à l'OM au Parc des Princes dans un match tendu. Privé de Neymar, suspendu, le PSG doit donc se rélever et vite fait pour ne pas prendre trop de retard et tomber dans la crise. En face, le FC Metz fera ce qu'il peut mais sait que c'est en ce moment ou jamais pour tenter de faire tomber le champion de France en titre.

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour suivre ce match...