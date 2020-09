Il y a un an, c'est là que tout était parti en live dans la saison lyonnaise. Une défaite pas dramatique en soi mais des difficultés collectives qui allaient préfigurer une saison galère en L1 pour Lyon. Sylvinho n'est plus là, mais on ne sait pas si les choses ont vraiment changé pour autant quand on voit parfois les Lyonnais ne pas savoir quoi faire du ballon. Au moins peuvent-ils compter sur Aouar et Depay, toujours dans le coin malgré l'intérêt de Barcelone. Pas sûr pour autant que ça suffise à s'en sortir à la Mosson, contre une des équipes les plus séduisantes de L1 dans les bons jours, avec Savanier Riquelme à la baguette. Rendez-vous à 20h30 ou pas loin pour vibrer un peu.