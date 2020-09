Bordeaux-Lyon EN DIRECT : De jeu mais pas de but pour l’instant entre les Girondins et l’OL…

Bonsoir à touuuuuuuuuuuuus ! C’est l’heure d’ouvrir le 3e acte de cette Ligue 1 version 2020/2021 avec une très belle affiche entre les Girondins et les Lyonnais. Deux équipes qui n’ont pas encore perdu cette saison (un nul et une victoire pour Bordeaux et une victoire face à l’OL). Un mois après son retour en Gironde, Jean-Louis Gasset espère bien profiter d’un Olympique Lyonnais en transition avec beaucoup de flou autour du mercato. Rendez-vous à 20H15 pour l’avant-match…