20h30 : Comme annoncé, Didier Deschamps a changé sept joueurs de son onze victorieux en Suède. En plus de Mbappé, positif au Covid et bien au chaud sous la couette à cette heure-ci, exit Giroud, Digne, Dubois, Rabiot, Kimpembe et Varane et place à Ben Yedder, Martial, Ferland Mendy, Sissoko, Nzonzi, Hernandez et Lenglet.

La composition de l'Equipe de France pour affronter la Croatie ! 20H45 sur @TF1 #FRACRO #FiersdetreBleus pic.twitter.com/F7OQ7yxYsg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2020