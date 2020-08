Tour de France EN DIRECT: Encore un ciel menaçant sur le Tour... Jérôme Cousin fait la course seul en tête... Suivez la 3e étape en live avec nous

Après les larmes et la victoire de Julian Alaphilippe hier à Nice à l’occasion de la deuxième étape de cette Grande Boucle décalée, on est déjà chaud bouillant derrière notre maillot jaune préféré (en attendant Tibopino, bien sûr). On quitte les hauts sommets, même si quatre cols sont tout de même programmés, pour une étape entre Nice et Sisteron longue de 198 km qui devrait faire la part belle aux sprinteurs. Pas de risque (a priori) que Juju perde son maillot, donc. On gardera également un œil sur David Gaudu - et son sacrum -, le lieutenant de Pinot qui nous a fait une grosse frayeur hier sur son vélo après sa chute samedi à Nice, avant de finalement serrer les dents et de terminer l’étape dans les temps. Guerrier.

>> On vous donne rendez-vous à 15h pour lancer ce nouveau live cyclo tous ensemble.