Brest-OM EN DIRECT: Brest relance le match juste avant la pause... Sacrfé match de Thauvin pour son retour...

Enfin. Après une fin de saison avancée de trois mois et une reprise contrariée par les cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif, l'OM, dauphin du PSG la saison dernière, lance son exercice 2020-2021. Sans Payet, Sarr ni Alvaro, encore à l'isolement, mais avec Mandanda, Lopez, Rongier et Amavi, qui sont eux guéris, les Marseillais vont tenter de démarrer du bon pied à Brest. Les Bretons, gifflés à Nîmes (4-0) le week-end dernier lors de la première journée, ont beaucoup à se faire pardonner. L'envie, le manque de coffre qui pourrait se faire sentir en cours de deuxième... Si voulez notre avis, tout ça sent le match débridé avec des buts en pagaille. Et on dit pas ça parce que de toute façon nous on va le regarder ce match.

>> Rendez-vous vers 20h30 pour monter tranquillement en pression avant le coup d'envoi à Francis-Le-Blé...