Bordeaux-Nantes EN DIRECT : Réduits à 10, les Girondins tiennent le choc à la mi-temps face à de timides canaris

BONJOUR A TOUS !!!!!!!!!!!

Oui, oui… Vous ne rêvez pas, on va bien revoir un match de Ligue 1 ce vendredi 22 août ! Cela faisait presque six mois que ça n’avait pas été le cas en raison de l’épidémie de Covid-19 ! Un vrai bonheur… Mais on sera loin de l’ambiance et de l’affiche du dernier match de la 2019-2020, Lille-OM, le 8 mars dernier. Pour cette reprise tant attendue par les supporteurs, on a le droit à un bon vieux derby de l’Atlantique (Bordeaux-Nantes) devant 5.000 spectateurs au Matmut Atlantique…. On se retrouve pour l’avant-match !!