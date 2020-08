Privé de Coupe d'Europe après une nouvelle saison qui s’annonçait très décevante, Coronavirus ou pas, Monaco n’entend pas vivoter aux alentours de la 8e place plus longtemps. Niko Kovac, intronisé à la place de l’Espagnol Roberto Moreno il y a quelques jours, aurait déjà activé tous ses réseaux pour changer le visage de l’équipe monégasque avant le mois d’octobre.

Selon France Football, l’entraîneur croate aurait ciblé (entre autres) deux grands noms son attaque, aux allures de pari pour l’un et d’énorme coup pour l’autre, s’ils se réalisent. Kovc viserait en effet l’ancien attaquant du Borussia Dortmund Mario Götze, qui a l’avantage d’être libre et qui serait sans doute partant contre une grosse prime à la signature et un salaire confortable. Inconvénient ? Il ne met plus un pied devant l’autre depuis qu’il a donné la Coupe du monde à l’Allemagne en 2014, et ça fait un bail.

📣 #Transfers



📰 (France Football via AS)



Real Madrid: Kovac wants to take Luka Jovic to join him in Monaco



The Croatian coach is reportedly looking to be reunited with the striker that he managed in Frankfurt, but the player is said to be focused on Manchester City. pic.twitter.com/vryMCyl5k4