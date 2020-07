PSG - OL EN DIRECT : Aucun but mais Lyon regarde Paris droit dans les yeux... Suivez la finale de la Coupe de la Ligue avec nous...

Salut les Minutos ! Il fait chaud, il fait lourd mais on est en place au Stade de France pour vous faire vivre cette deuxième finale en huit jours. Le PSG change de challenger après son court succès en Coupe de France contre Saint-Etienne. Place à l’OL, un adversaire un cran au-dessus. Niveau européen, dira Thomas Tuchel. Mais jusqu’à quand ? Lyon a besoin d’une victoire contre Paris pour valider sa présence en Europe l’année prochaine. Autrement, il n’aura plus « que » la Ligue des champions pour l’aider à atteindre un graal que Jean-Michel Aulas a essayé d’obtenir hors des quatre lignes pendant l’interruption de la saison. Enfin, cette rencontre aura valeur de dernière vraie répétition pour les deux équipes avant les prochaines échéances européennes. Et un succès en Coupe de la Ligue sera forcément synonyme de plein de confiance avant la Juve et l’Atalanta.

