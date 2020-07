Le Havre-PSG EN DIRECT: Les quatre fantastiques alignés d'entrée... Suivez le match amical en live

18h38: Ah, la ministre des Sports Roxana Maracineanu est au stade. Voilà ce qu'elle dit au micro de beIN > «C'est une fierté, et une victoire pour le foot français. On a respecté toutes les étapes du déconfinement. On voulait que le football reprenne de manière populaire. Premier pays d’Europe de l’ouest à le faire, et c’est parce qu’on a été prudents qu’on peut le faire. Les sportifs n’ont pas fait exception dans le déconfinement qui a été mis en place dans le pays.»

Sur la jauge des 5000 pour les finales de Coupe et la reprise de la L1 ? «A partir du 18 juillet jauge de 5000 en débat au Conseil de défense. On voudrait une jauge proportionnelle à la capacité du stade, mais pour le moment on s’en tient aux 5000.»