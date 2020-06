Naples bat la Juventus aux pénos pour remporter sa sixième Coupe d'Italie

Un duel entre Cristiano et un Hysaj — SIPA

C'était une règle prévue avant le match : en cas de match nul à la fin du temps règlementaire, pas de prolongations, le match ira directement aux tirs au but. Ce fut le cas après un décevant 0-0 entre la Juventus et Naples en finale de la Coupe d'Italie, jouée à huis clos au stade Olimpico, à Rome. Et après la cruelle séance, c'est Naples qui remporte sa sixième Coupe d'Italie, en profitant notamment des échecs de Dybala et Danilo.

C'est Milik qui a marqué le penalty de la victoire. C'est un soulagement certain pour le Napoli, mal embarqué en championnat, et qui est désormais assuré de jouer une Coupe d'Europe l'an prochain.