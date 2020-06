Des supporters de la Roma en déplacement au mois de mars — RemotePhotoPress/REX/SIPA

Alors que la reprise de la Serie A le 20 juin a été actée la semaine dernière, voilà que des bruits de couloirs évoquent (déjà) le possible retour du public en tribunes, alors que l'Italie passe en phase 3, synonyme de réouverture des théâtres et cinéma, entre autres. Les stades pourraient s’ajouter à cette liste d’ici la fin de la saison.

« C’est possible que nous discutions de ce thème avec le comité technique scientifique, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora et le ministre de la Santé Roberto Speranza, a déclaré Alessandra Zampa, sous-secrétaire du ministère de la Santé, à la radio Kiss Kiss Napoli. Nous évaluerons la progression de la courbe de contagion. Si la courbe baisse, on peut imaginer que la dernière partie de la saison, avec un engagement des clubs sportifs, puisse se jouer avec une réouverture partielle des stades. »

Une vision unique

Pas question donc d’ouvrir les stades dès la reprise, mais l’objectif est de réintroduire les supporters au niveau national cet été. « L’orientation prise est d’essayer d’ouvrir avec une vision unique du pays. » Donc pas d’exception avant l'heure pour les villes où le virus est peu ou pas actif. Et la sous-secrétaire de conclure, sur la responsabilité des clubs à faire respecter les normes sanitaires. « Les équipes ont leur propre destin entre leurs mains. Elles ont besoin d’un comportement vertueux. »