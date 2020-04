Le Bayern est de retour à l'entraînement — SIPA

Ce sont des images qui sont belles à voir, pour nous autres sevrés de sport. Les joueurs du Bayern Munich ont repris l'entraînement depuis lundi, sous le beau soleil de Bavière. Dans une interview donnée à Eurosport, l'international français Kingsley Coman a expliqué avec quelles règles le club avait repris le chemin des terrains en pleine épidémie du coronavirus. « Depuis lundi, on s'entraîne par groupes de quatre ou cinq joueurs, c'est plus du travail technique, du travail de course, du jeu devant le but. Mais toujours avec une une distance de sécurité, il n'y pas de duels, explique-t-il. Le seul jeu où il y en a, c'est le tennis ballon, avec un joueur de chaque côté. »

Les règles de distanciation sociales sont donc bien respectées. « Avant, on travaillait chez nous, on courait individuellement ou on faisait du vélo. Ça fait du bien de retrouer le ballon. ». Pour l'instant, aucune date de reprise n'a encore été prévu pour la Bundesliga comme pour tout autre championnat européen.