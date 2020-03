Le deuxième ligne néo-zélandais Michael Fatialofa remarche sans béquilles, moins de trois mois après sa grave blessure au cou lors d’un match, a annoncé samedi sa femme, qualifiant de « miracle » la rapidité de sa guérison.

« Vous assistez à un miracle que même les professionnels de la médecine ne peuvent pas expliquer. (…) Ils sont abasourdis par ses progrès compte tenu de la gravité de sa blessure », s’est réjoui Tatiana, la femme du joueur des Worcester Warriors, dans une vidéo postée sur Instagram. « Il était littéralement paralysé au-dessous du cou il y a à peine 10 semaines », écrit-elle. Le club a repris sa vidéo pour saluer cette bonne nouvelle sur Twitter.

Things you love to see 💙💛



Keep it up @michaelfats 🙏 pic.twitter.com/TSRYgvpXwv