L'opération chirurgicale du deuxième ligne néo-zélandais de Worcester, Michael Fatialofa, blessé au cou samedi lors d'un match contre les Saracens, «a été un succès», a annoncé mardi son épouse sur son compte Instagram. Le rugbyman de 27 ans était resté au sol après un contact alors qu'il était entré en jeu une minute plus tôt, lors de la défaite de son équipe (62-5) contre le champion d'Europe et d'Angleterre en titre.

Il avait reçu des soins sur la pelouse pendant une dizaine de minutes avant d'être évacué en civière et en ambulance vers un hôpital londonien. Le joueur, qui se plaignait d'une perte de puissance et de sensibilité de ses membres, avait été placé en unité de soins intensifs. Lundi, son club des Worcester Warriors avait annoncé qu'il allait être opéré dans la soirée «pour soulager la pression provoquée par la contusion (sur sa moelle épinière) et aider à la restauration de ses fonctions».

Michael Fatialofa will undergo surgery tonight as he remains in St Mary’s Hospital in London.



